台中市南屯區萬和路一間2樓民宅，今天下午1時許發生屋頂倒塌意外。（民眾提供）

台中市南屯區萬和路一間2樓民宅，今天下午1時許發生屋頂倒塌意外。（民眾提供）

盧碧颱風雖減弱為熱帶性低氣壓，外圍環流夾帶龐大雨量。台中市南屯區萬和路一棟老舊2樓的土埆厝，8日不敵連日豪大雨沖刷，中午1時許應聲造成房屋倒塌的意外。警方指出，有1名老翁住在該處，倒塌時因房屋斜角有支撐，讓老翁順利逃生到屋外；文史工作者不捨說，南屯老街的土埆厝又少一間。

消防局在8日中午1時許獲報，指於南屯區萬和路一段一處2樓木造土埆厝民宅，疑因不敵連日大雨沖刷，該棟房屋的屋頂突然倒塌，當時住在該處的1名老翁，房屋屋頂倒塌時，老翁剛好靠在沒有塌陷處，幸運未被倒塌屋頂壓到，在警消到場時已順利逃生。

警方表示，該棟土确厝是木造土埆厝建物，樓高2層，住有老翁等1男3女，屋頂倒塌時，就只有老翁1人在屋內，所幸未被重物壓到幸運逃過一劫。案發現場南屯消防分隊檢視後，確認無人員受困後返隊，改通知中市第四警分局等單位到場協助處理後續。

文史工作者指出，今天中午午1點半左右，有人看到好大的粉塵往上飄，接下來就發生土确厝倒塌，消防車及時趕到，南屯老街的土确厝又少一間了；倒了才知道，以前房子隔間都只是用木板隔。