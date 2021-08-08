近年來露營成為熱門的戶外活動，能遠離都市大口呼吸新鮮空氣，又能享受野炊的樂趣，南韓YouTube頻道「Realgraphic」近日PO一位美女野營的影片，網友卻把重點放在好身材，留言幾乎都在歪樓。

YouTube頻道「Realgraphic」6日以「美味的露營！！我想吃」當標題，上傳一段漂亮女子在露營區炒飯的11分鐘影片，畫面中，該女子留著烏黑亮麗的微捲長髮，膚質白皙，身材纖瘦，先在砧板上備料，可能覺得頭髮礙事，稍微暫停綁起男人鐘愛的馬尾，接著繼續動工；值得一提的是，該女子僅穿單薄的白色低胸背心和黑色真理褲，鏡頭時不時往重點部位拍攝，其中一幕更捕捉到她彎腰炒飯時，裏面竟然沒穿內在美，當場激凸露兩點，不少網友趕緊在留言區標記走光的秒數「好康道相報」，馬上吸引眾多人朝聖，想入非非地大呼：「哇……多麼美麗的天使啊，不錯」、「身材真苗條」、「我不知不覺伸手了，當然是為了食物」、「我想吃」。

該名女子完成料理後，將真理褲換成灰色丁字褲，愜意地在長條狀的木椅翹著腿享用美食，中途不忘把拉練再往下拉，渾圓美胸差點掉出來，鏡頭轉到背面又拍到美尻，可說是給足網友福利，影片上架兩天就累積7萬觀看數。