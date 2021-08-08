今天又有9.96萬劑莫德納疫苗抵台！台灣自購加上美國贈送的莫德納疫苗總共有855萬劑，根據統計，目前有390萬人非莫德納不打，中央流行疫情指揮中心今天初估，目前全台已經打掉333.5萬人打的第一劑疫苗，若以疫苗需要接種兩劑來計算，全台只有427萬人可以接種，扣減下來，全台僅剩不到一百萬人可以接種莫德納疫苗。

包含美國捐贈的250萬劑，台灣自購的莫達納疫苗則有605萬劑，總共有855萬劑莫德納疫苗，也就是全台確定可以有427萬人確定可以完整接種兩劑疫苗。

可以打到莫德納的人，分別為已經接種第一劑的290萬人、15萬7千打了第二劑，以及接下來開始接種的，第5輪對象所分配到的50萬疫苗，當中分別為6.5萬是打第二劑，43.5萬則是打第一劑後，第五輪打完後，共有有333.5萬人打第1劑。扣除下來，之後能夠打滿第二劑疫苗人數不到一百萬人。

目前全國登記預約平台上，僅勾選莫德納疫苗的人，共有396萬8843人，指揮中心發言人莊人祥今天進一步表示，目前全國已經有290萬人接種完成了第一劑量，扣除下來，之後能夠打滿第二劑者疫苗人數不到一百萬人，也就是全台恐怕會有296萬人要失望了。