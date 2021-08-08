盧碧颱風減弱為熱帶性低氣壓，外圍環流夾帶龐大雨量，造成台中市路樹倒塌或樹枝斷裂，統計至8日上午7時共接獲98件路樹相關災情案件通報，市長盧秀燕緊盯災情，要求建設局持續搶救並注意安全，力求最快速度恢復交通，顧及民眾為第一優先考量。

連日大雨造成土質鬆軟，樹木根部泡水嚴重，伴隨外圍環流及西南氣流引進強風。建設局長陳大田指出，產生多處樹枝斷裂或樹木傾倒，影響道路交通，市府接獲通報案件後即刻調派人員、清運機具到場，接獲通報案件98件中，已清理完成89件，其他持續清理中。

陳大田表示，7日清晨5點發生於烏日區環河路二段與五光路交叉口的路樹倒塌，導致機車騎士情侶誤撞，建設局緊急於當日上午7點清除現場倒塌樹木，並請廠商就環河路沿線加強巡視，若發現斷枝疑慮的路樹，則立即進行「預防性」處置，避免類似案件再次發生，建設局同時聯繫受傷民眾，提供後續必要協助。

建設局呼籲，樹木倒塌案件持續處理中，民眾如非必要，建議避免於大風雨時出門，並請多注意路況，如遇樹木傾倒時，可立即撥打台中市民一碼通1999專線通報。