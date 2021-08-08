近期激起全球討論、為期17天的東京奧運將在8日晚間7點舉行閉幕典禮，而美國女子排球隊在下午擊敗巴西，奪下隊史首面奧運金牌，拿下美國在本屆賽事第39面金牌，超前大陸成為大會第1，也確定連續3屆奧運在大會獎牌榜排名榜首。

8日美國女排隊下歷史性金牌後，以團隊總共39金41銀33銅、一共拿下113面獎牌，大陸則以38金32銀18銅居次，地主國的日本則拿下27金14銀17銅排名第3。

盤點本屆奧運賽事，美國原本在金牌數上一直落後大陸，直到7日還以36面金牌落後兩面。直到8日最後一天賽事在自由車女子全能賽、女子籃球、女子排球追加3金，而大陸今日則包含女子韻律體操團體全能賽、女子拳擊75公斤級李倩等賽事中未進帳任何金牌，在最後一天讓出金牌的獎牌數領先地位。

而本屆中華代表團則以2金4銀6銅在大會名列32，若以總獎牌數排名，12面獎牌則是第22名，本屆成績也創下我國在歷屆奧運最佳表現紀錄。

回顧美國從1996年亞特蘭大奧運開始，近7屆奧運有6屆在大會獎牌榜排名第1，唯一一次是在2008年北京奧運，被大陸以48金22銀30銅反超，也成為第一個在奧運獎牌榜居冠的亞洲國家，當年美國則以36金、合計112面獎牌排名第2。