中國大陸本屆奧運金光閃閃，羽球女將陳雨菲在女單金牌戰險勝世界球后戴資穎之後，獲得老家浙江的大企業韻達速遞、中通快遞各贈送1套住房！在東京奧運打出「第一槍」以射擊摘下全球首金的大陸女將楊倩，也獲得家鄉寧波的企業雅戈爾集團贈送1套房。

根據陸媒《新浪網》報導，奧運摘金獲贈住房的選手很多，似乎已成趨勢，陳雨菲那兩間房依照當地的房價估算，市值約700萬人民幣（新台幣3000萬）。另外還有浙富控股要額外獎勵陳雨菲100萬人民幣（新台幣430萬）。畢竟大陸羽球雖強，近年早壓不住戴資穎，沒想到陳雨菲力保不失。

楊倩獲贈哪間房目前還未決定，陸媒估算當地比較好的一間大概要400萬人民幣（新台幣1720萬）。另外獲贈房屋的中國大陸選手還有61公斤級舉重金牌李發彬，源昌集團贈他一間源昌成功里大套房，是閃亮亮還未開售的新房。拿下羽球混雙金牌的王懿律、黃東萍兩人同樣也獲贈套房。穿金戴銀的桌球隊更是不在話下，轎車、洋房包括銀牌選手都能享受。

此外得牌選手還可拿到政府的獎金，只是企業多半更青睞金牌選手，有些選手身價、代言費隨之暴漲，送他們一套房的成本和直接簽下代言合約恐怕也差不了多少，可謂有賺無賠。至於最後拿到最多的可能是14歲金牌跳水小將全紅嬋，多家企業已經準備大筆預算要在奧運結束後好好招待一下這位體育新星。