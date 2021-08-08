桃園市新增1本土案例案15890，是基隆確診個案15809接觸者，被基隆市衛生局匡列居家隔離，但他居無定所，警政系統最後找到他位在北市大安區，因此安排入住北市防疫旅館，期滿採檢確診。

桃園市長鄭文燦表示，桃園新增20多歲1本土案例，是基隆確診個案的接觸者，因為他居無定所，經過警政系統調查，最後發現他位於北市大安區，由台北市衛生局接手，安排在北市防疫旅館隔離，期滿採檢後確診，CT值為34。雖然他都在北市活動，但戶籍在桃園，因此列為桃園個案。

據了解，該確診男子與基隆確診個案是在北市接觸，此外幾乎都在北市活動，這2個月內僅有返回桃園1、2次，不過其自述足跡與簡訊實聯制疑有些微落差，因此實際軌跡還需要衛生局、警政人員疫調。

鄭文燦也提到第5輪疫苗預約狀況，他說，原本預估提供4萬8460莫德納開放1到3類及孕婦第2劑、65歲以上長者及55歲以上第9類接種第1劑。不過因各縣市在此之前曾提供專案施打，因此預約人數不到8成，桃園實際預約為3萬7936人，中央決定放寬提供53歲、54歲第9類接種。他預估至9日中午結束，桃園可達到4萬人。

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