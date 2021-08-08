據江蘇省衛健委今（8日）通報，江蘇省昨（7日）新增本土確診病例38例（南京市報告2例、揚州市報告36例）。7月28日至今，揚州市累計報告本土確診病例突破300例，達到308例。江蘇省長吳政隆表示，疫情防控是當前工作的重中之重、頭等大事，並稱，揚州疫情正處於「集中爆發期」，防控形勢十分嚴峻複雜。

江蘇省長吳政隆指出，要第一時間逢「陽」（新冠核酸檢測呈陽性）必報、逢「陽」即查，尤其是針對混管陽性的必須第一時間人數查清、人頭查清、位置查清，落實好管控措施，決不能貽誤戰機。

吳政隆8月1日赴揚州時曾表示，揚州疫情發生早、發現比較晚，在人員聚集的密閉場所，老年人居多，現在情況尚未見底，防控形勢十分嚴峻複雜。當時的數據顯示，7月28日至8月1日，揚州累計報告本土確診病例54例（輕型14例、普通型40例）。而最新病例詳情通報顯示，272例（截至8月6日數據，不含8月7日新增的36例）中，輕型74例，普通型177例，重型17例，危重型4例。

此外，揚州市委書記張寶娟7日下午主持召開市委常委會會議，深刻反思揚州市疫情防控工作的問題，就下一階段疫情防控工作進行部署。會議要求，要牢牢守住社區、主城區和揚州市域三個防控圈，把防控圈扎得更緊更密，堅決遏制疫情擴散、防止疫情向外蔓延。

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