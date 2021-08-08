行政院長蘇貞昌8日下午前往苗栗通霄視察高鐵邊坡滑落災情，針對媒體提問有關五倍券爭議、近日中南部水災有立委質疑前瞻計畫功效以及體育署長張少煕去留等問題，蘇貞昌表示，去年實施的3倍券發揮功效，因此，他會繼續發行5倍券，也由於前瞻計畫水資源工程發揮效用，否則這次水災會更嚴重，至於這次東奧，選手表現亮眼，行政後勤人員也非常辛苦，但百密仍有一疏，官員搭乘商務艙讓民眾觀感不佳，政府將謙卑地整體檢討，來迎接來亞運及巴黎奧運。

蘇貞昌首先針對近來引發社會諸多爭議及疑慮的五倍券問題表示，去年發行3倍券是限期使用，所以避免了現金存放不用的問題，加上有許多商家推出許多折扣措施，使得3倍券的效益加大，而對於中低入戶，直接將1千元匯入帳戶，直接可領3千元，100個人中，有95點多的人領用3倍券，所以他將繼續使用5倍券。

民眾黨立委高虹安質疑前瞻計畫水資源工程未發揮效能，才造成中南部遇水就災情嚴重，蘇貞昌回答，1個多月前我們還在抗旱，現在卻要治水，對於老天我們要更謙卑，他認為前瞻計畫的水資源工程發揮了效用，才會讓許多地方未出現嚴重災情，未來將要投入更多資源來減災，努力作好水環境工程。

至於體育署長張少煕的去留問題，蘇貞昌非常肯定這次東奧選手們的表現，官員們辛苦完成任務，百密仍有一疏，為了防疫，保護選手，官員坐商務艙，使得大家觀感不佳，政府將謙卑檢討，待整個結束，再就整體情況檢討，尤其明年又有亞運，3年後又有巴黎奧運，行政人員將會持續加油，蘇貞昌已不再提及要張少煕下台負責的敏感字眼。