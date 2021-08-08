高雄連日豪大雨，通往復興、拉芙蘭、梅山三個部落的主要通道明霸克露橋，7日下午遭沖斷。橋一斷，三個部落成為孤島、電力也中斷。對於現在的救災進度，高雄市長陳其邁指出，搶修、補給，第一架直升機已到達，市府絕對全力支援、儘速搶修。

陳其邁今（8日）在臉書發文表示，為了確保501位居民們生活與安全，市府消防局第一時間協調內政部空中勤務總隊，今天一早派遣黑鷹直升機馳援，載送台電工程人員及民生物資前往搶修及補給，社會局則協助完成物資調度集結。同時也投放300公斤民生物資及藥品補充缺口。今天復興便橋加緊修繕中，拉芙蘭至梅山的道路則已可通行。

陳其邁並稱，原本自己和工務局、水利局、消防局、一位急症醫師預計搭乘第二架直升機，並載送已準備好的物資前往，但天氣仍然不佳，因此先取消飛行。待山區天氣適合時，直升機也會再前往。目前以陸路方式前往 六龜，並勘查六龜區高133土石災害處、六龜新開。

對於現在救災進度，陳其邁直言，會持續與桃源區公所謝區長保持聯繫，瞭解該區內人員安全、物資數量、需要的藥品及道路通行與恢復供電等後續處理方式，市府絕對全力支援、儘速搶修。