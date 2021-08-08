隨著台灣疫情逐漸降溫，中職在7日起試行開放1000名觀眾入場，不過昨天受到雨勢影響，2場比賽都因雨延賽，8日新莊天氣放晴，終於能再度迎來觀眾進場，富邦悍將總教練洪一中就說：「有觀眾會比較像比賽。」

中職預定將於8月7日的桃園、天母球場，以及8月8日的新莊球場所進行的賽事，試行開放1000名觀眾入場，來為後續開放25%球迷進場的防疫工作進行模擬。

看到原本空蕩蕩的看台，又有觀眾坐在位子上，洪總說：「有總比沒有好，一步一步慢慢來，有觀眾進場看球也比較像比賽。」

高國輝也認為，復賽後採取閉門方式，少了球迷吶喊加油聲，比較沒有真實感，但他強調，不論是否有觀眾，自己都是抱持著同樣心情上場比賽，「當然會希望疫情能趕快好轉，能夠正常開放所有設施，讓大家盡情去享受比賽。」

不過高國輝之前因長途搭巴士讓腰部有些不適影響打擊手感，好在經過治療、休養後逐漸好轉，「希望接下來能趕快找回狀態，有好表現展現給球迷看。」