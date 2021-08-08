23歲日本AV女優深田詠美（深田えいみ），被喻為已退役的AV天后明日花綺羅接班人，人氣相當高的她，轉戰YouTube圈也表現亮眼，近日她在個人YouTube頻道透露，當初還沒拍AV時，就被父母和老師抓包，而原因竟然是因為公司名稱露餡。

深田詠美透露，結束地下偶像工作後，還在學的她準備找工作，這時被星探發掘，原本她就對這方面工作有興趣，不過不是一心想當AV女優，而是想做酒店等風俗相關工作，理由是想賺很多很多錢。

因此和星探接觸沒多久，深田就決定下海拍AV，因此她也取消原本預定要參加的超市說明會，如果沒拍AV，她就會照計畫去當超市收銀員，而她因為取消說明會，超市業者就連絡她的學校，學校又通知家長，這讓她的父母得知她沒去原定工作時十分惱怒，讓深田詠美嚇得連鞋不穿就離家出走。

最後她和經紀人商量後，決定以要去電腦相關工作（她所屬的經紀公司有投資電腦相關產業）理由，應付學校和父母，但她一報出公司的名字，學校和父母就上網搜尋，結果出來的全是AV女優，讓大家都覺得她中了「暑假打工陷阱」。

這讓深田尷尬不已，因為她就是要當AV女優，但為了不讓父母難堪，只好鞠躬說對不起，先承認自己被騙了，但回到家後她就和媽媽坦白，並表達了真的想做AV女優的意願，未料媽媽卻沒反對，還說了「這兒是你的家」、「有事就可以回來」的話，甚至還幫忙說服她的父親。

所以她是在父母知情下去拍AV的，而現在和父母關係還算良好。AV達人「一劍浣春秋」也認為，雖然不知道故事有沒有誇大或不實，但她所屬的公司確實有投資電腦相關產業，「如果是唬爛的，那寫腳本的也挺厲害」。