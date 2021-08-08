崔宇植靠親和力擄獲住客的心。（東森提供）

韓國王牌製作人羅PD打造療癒系真人秀《尹Stay》，由《尹食堂》老底奧斯卡最佳女配角尹汝貞領軍，李瑞鎮、鄭有美、朴敘俊，並加入新成員崔宇植，打造韓屋體驗真人秀。過去《尹食堂》在海外透過韓食征服外國人的味蕾，這次因疫情無法出國拍攝，《尹Stay》便由此而生。

製作團隊選定的韓屋，位於全羅南道的求禮郡，距離首爾有320公里遠，眾人當下感到傻眼，連尹汝貞都吐槽「明明首爾就有很多了」，李瑞鎮反虧羅PD「要是節目收視好，你就會一直做下去。」希望透過節目，讓這時期來到韓國的外國人，可以體驗韓屋寄宿、感受韓國之美。

尹汝貞、李瑞鎮、崔宇植擔任接待工作，身為老么的崔宇植不僅得接送旅客，更身兼導覽、門僮、清潔員、廚房助手等要職，還能與外國遊客用流利的英文對答，仔細介紹韓屋特色，這讓一向挑惕的李瑞鎮，都稱讚崔宇植天生就是吃這行飯的人。李瑞鎮曾在《尹食堂》擔任出納總管，雖然嘴上說討厭麻煩的工作，實際上對經營民宿的規劃超認真，這回他訂出一個房間每晚25萬韓幣的價格，卻被尹汝貞虧「收太多錢，這樣沒有人要來」，但經營學出身的他，依照服務模式精算各項成本，連食材價格都考慮進去，就這樣拍板定案。

鄭有美、朴敘俊負責掌廚，為了端出色香味俱全的韓式傳統料理，他們特地拜師學習，其中一道「年糕肉排」，除了使用牛小排，更加入當地有名的栗子提味。朴敘俊看到師傅用刀剁碎肉，還想著用調理機處理，得知這麼做能讓口感更好，立刻看著崔宇植，推說「這就交給你負責」，完全不想出力。天性樂觀的崔宇植，不僅和客人打成一片，連客人見到他都說：「你看起來很拼命工作！」就像是民宿主人兼朋友般。好友朴敘俊這次從打工仔升格科長，讓崔宇植也想比照辦理，卻遭李瑞鎮冷回「他做了什麼？」就算申久老師來這裡也只能當工讀生，笑翻眾人。節目今（8日）起，每週日晚間10點在東森戲劇台播出。