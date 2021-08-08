台灣自購的10萬劑莫德納，將於今（8）日下午抵台，媒體提問，台灣疫苗量不夠，是否會鼓勵民眾打高端疫苗？新北市長侯友宜8日防疫記者會再次疾呼，台灣目前遇到最大的問題是，疫苗量不夠，自購疫苗或是高端也好，希望疫苗都能夠與世界接軌，且務必達到「品質好、速度快、量要夠」。

侯友宜說，台灣疫苗數整體是不夠，他對國家發展是支持的，高端疫苗、自購疫苗的研發和使用，務必要和國際接軌、見證，這才是最重要的，他希望政府能夠趕快採購疫苗，而且要有更好的品質、速度快、量要夠，才能讓民眾可以選擇。

針對第五輪疫苗預約狀況，衛生局長陳潤秋表示，第五輪已有9.5萬人登記，佔可登記人口83％，登記時間延長至明日中午，盼民眾踴躍登記來施打。北市公布1跨到新北個案，陳潤秋回應，該個案是職場感染，由於該職場出現確診，公司採大規模篩檢，因此篩出陽性個案，雙北都已公布足跡。

針對六都覆蓋率？新北市府發言人蔡畹鎣表示，目前最大的問題是，全台縣市疫苗量都不夠，根據北市公布的6都疫苗覆蓋率，北市第一，新北市目前是第二名，然而在疫苗不夠的前提下，和配送速度等種種狀況下，比較覆蓋率意義不大。