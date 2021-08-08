高雄市1名高齡90歲的呂姓老翁6日至派出所報案，指自己到郵局提領10萬元現金，步行返家後，錢卻不見了，老翁焦急報警，警方獲報先安撫老翁情緒，調閱郵局和沿線監視器，未發現有掉錢跡象，陪同老翁返家搜查，最後發現錢和存摺原封不動在桌上，讓老翁當場笑開懷！

三民一分局十全路派出所6日接獲高齡90歲的呂姓老翁報案，老翁指稱當天下午至三民區郵局提領10萬元現金，步行返家後，卻發現10萬元和存摺不翼而飛，懷疑是在返家途中遺失，央求警方幫忙協尋。

警方安撫老翁情緒，得知老翁住處離郵局約2百公尺，一一釐清老翁往返郵局去向，於是調閱郵局及沿線騎樓監視畫面，還原過程，發現老翁返家途中，並無東西從老翁身上掉落，研判老翁的錢可能放在家中某個地方，只是老翁一時忘了，於是陪同他返家探查。

警方進入老翁家中後，四處搜尋，結果發現10萬元和存摺完整無缺的放在桌上，老翁見現金「失而復得」樂開懷，並對自己的健忘頻向員警致歉，稱自己在家裡找了好幾遍，就是沒找到，還好有熱心警察協助，感謝警方幫忙。