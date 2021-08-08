大陸藝人李純曾拍攝過不少膾炙人口的電視劇《慶餘年》、《如懿傳》，多元的角色演出也俘虜不少粉絲，而近期她接下大陸的內衣廣告，讓李純的好身材也無所遁形。

李純早期剛出道時是被張藝謀相中，演出《金陵十三釵》的角色，之後也演出不少反派角色，如《花千骨》中的「霓漫天」，與電影版《三生三世十里桃花》中，使計陷害白淺的「素錦」，而李純有著164身高22吋的螞蟻腰，近期也接下內衣品牌的代信，只見她外面穿著一件針織罩杉且大開V領，讓李純的白色內在完全露出，而白色內衣的開洞設計讓她事業線若隱若現，而下身開叉讓她的雪白美腿畢露。

李純大解放洩白Bra飽滿半球好身材不藏了。(圖/李純微博)

此外，李純近日也因小腿上的黑桃刺青，被陸網民批評「媚黑」，而遭指黑桃Queen代表對黑人生殖器官的崇拜，李純知道後高EQ回應「不懂也沒有媚黑，建議傳播媚黑知識之餘，也複習經典休閑桌遊打撲克」。其實黑桃Queen，是希臘神話的雅典娜，屬於智慧之神，李純也直接反擊酸民無知。

李純小腿有黑桃刺青。（圖/李純微博）

而李純有了品牌代言新身分後，粉絲也很支持在微博留言「哇塞，李純小姐姐身材好棒呀，愛了愛了」、「這身材」、「我家美純真的太迷人了，已經徹底淪陷了」、「美麗姐姐自信滿滿」、「純純慾動」、「可以多代言這一類的」、「衣服穿好 别著凉了」、「姐姐好絕，好性感」、「司理理當初要是穿這個，小范不一定能扛得住」。