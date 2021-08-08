美食部落客直播主「小蝦老師」遭爆料揪團在KTV群聚唱歌，在IG限時動態公布的KTV包廂畫面近10人，且大多沒戴口罩。台中市衛生局8日回應表示，KTV屬中央公告應關閉休閒娛樂場所，禁止任何人聚集、消費，依《傳染病防治法》規定，分別可處6萬元以上30萬元以下罰鍰，市府將進一步追查了解群聚場所地點，並請負責人及行為人說明釐清。

中央指揮疫情中心在7月23日宣布，全國防疫警戒自7月27日起至8月9日從三級調降至二級，相關休閒娛樂場所仍須關閉。民眾爆料指出，美食部落客直播主「小蝦老師」在IG限時動態出現8月5日於KTV包廂內場景，現場有近10人，大多未戴口罩，而IG相關照片目前已下架。

台中市衛生局表示，KTV等視聽歌唱場所屬中央公告應關閉休閒娛樂場所，禁止任何人聚集在內從事相關業務、消費或其他類似行為。市府將進一步了解聚集的場所地點，並請負責人及行為人說明釐清違規情事，並依規定辦理。

台中市衛生局指出，針對該個案，經追查若屬於違法營業，將針對業者、現場執業人員、消費及聚會者，依《傳染病防治法》第67條第1項第2款規定，分別可處6萬元以上30萬元以下罰鍰。