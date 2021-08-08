三義鯉魚潭水庫持續自然溢流。（謝明俊攝）

三義鯉魚潭水庫持續3百米滿水位。謝明俊攝）

盧碧風裙掃過台灣苗栗3座水庫展開調節性洩洪。

盧碧颱風掃過台灣西部，帶來驚人雨量，苗栗縣泰安、大湖等山區鄉鎮7日一天就降下超過250釐米的豪雨，多個鄉鎮陸續傳出落石、土石崩坍災情，苗栗縣內3座大型水庫也從7日開始調節式洩洪或是溢流，其中永和山水庫更是睽違近2年來首度洩洪，蓄水率已近滿水位的97％。

盧碧颱風風裙掃過，強盛的外圍環流帶來豐沛雨量，苗栗縣山區鄉鎮包括泰安、大湖、卓蘭、獅潭等7日一天降下229至276釐米不等雨量，至於丘陵地區的三義、頭份、三灣、頭屋等地區也有170釐米至270釐米的雨量，雨勢非常驚人。

強大豪雨造成全縣山區多處土石滑落崩坍，包括泰安鄉苗62線、公館鄉苗26線，南庄鄉苗124、21線、大湖鄉台3線等多處路段。其中大湖鄉台3線栗林山區1棟民宅後方果園，因豪雨造成土石鬆動，形成土石流沖進民宅車庫，轄區大湖警分局校林派出所所長胡育良及員警李偉丞巡經發現，趕緊下車冒雨與住戶合力開挖水道引水，避免造成更大危害。苗62線也有多處路段落石，加上先前發生嚴重邊坡滑動，使得大湖往泰安的重要通路柔腸寸斷，居民寸步難行，所幸都未造成人員傷亡，是不幸中的大幸。

苗栗縣內鯉魚潭、明德、永和山等3大水庫集水區，都有豐沛水量進帳，其中永和山水庫上游集水的南庄田美堰，因南庄山區原水相當混濁，加上永和山水庫的蓄水量已近滿水位，達到97％的蓄水率，使得田美堰一度關閉大南埔圳供水。

為應颱風環流帶來過量豪雨，永和山水庫並從7日下午開始實施調節式洩洪，距離上次排洪作業已有近2年之久，永和山水庫利用東興淨水場輸水管旁調節洩孔放水，經由東興大排將多餘存水排出，當地居民許久未見到舊名北坑溝溪的東興大排內出現排水，紛紛相約前往觀賞，民眾2個多月前還因水庫乾旱而苦惱，現今卻見水量過剩而需排放入海，民眾紛感可惜。

至於三義鯉魚潭水庫則從上個月27日就已至300米的滿水位，以自然溢流方式調節水庫蓄水，由於大安溪上游士林壩持續供水卓蘭發電廠滿載發電，所以水庫持續自然溢流。而明德水庫於上個月就開始調節性洩洪，這次為了因應盧碧颱風來襲，在蓄水率達97％時，從7日再度展開調節性洩洪，以保護水庫安全。

頭份中港溪水混濁一片，水勢非常大。（謝明俊攝）

大湖山區發生土石流沖進民宅車庫。（大湖警分局提供／謝明俊苗栗傳真）