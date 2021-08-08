台北市衛生局今公布餐飲業稽查狀況，台北市8月3日起有條件開放餐廳內用，衛生單位跟各局處就餐飲業做稽查，截至8月7日共稽查533家，共有61家需改善，主要違規原因為從業人員體溫測量沒有書面記錄、未有廁所清消記錄，顧客實聯制不完整。

北市衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，主要違規樣態包括業者未提供從業人員體溫測量的書面記錄，還有未有廁所清消記錄，最後是實聯制不完整，像是沒提供紙本給顧客登記，或顧客紙本留的字跡太潦草，業者沒有檢查。

陳怡婷提醒，除了人流控管，也有總量控管，仍要維持每2.25平方米只能容納1人，提醒消費者用餐不要聊天，要走動、聊天需戴上口罩，不要有敬酒、敬茶的社交行為。

陳怡婷指出，稽查過程中有發現，有些業者會誤會，同桌都是認識家人，是否就可以不用梅花座或隔板，依循中央流行疫情指揮中心規定，即使是家庭做聚會也要梅花座或隔板，不可免除，唯一例外是有需要照顧的嬰幼兒不受限制，其他都要，這部分要做後續改善。

陳怡婷指出，目前還未有業者被裁罰，會持續稽查，因應這次父親節周末也特別派出稽查人員加強稽查，開放後有申請的餐廳都是加強重點。