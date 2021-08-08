對於本屆東京奧運，中華代表隊的國手們為台灣奪得2金4銀6銅的佳績，國民黨籍的前化縣長卓伯源說，他父親以前是國手，也曾經是1百公尺國軍紀錄、4百公尺國家紀錄保持人，省運會2百/4百公尺短跑、1600公尺接力冠軍。因此，他小時候再調皮，都不會傻到跑給爸爸追！
卓伯源在臉書表示，很多人會好奇，中華隊的選手們，未來會不會也培養自己孩子成為選手？他說，其實他父親就是一位國手，當時還是1百公尺前國軍紀錄，4百公尺前國家紀錄保持人，台灣省運動會2百/4百公尺短跑、1600公尺接力冠軍。小時候再調皮，他都不會傻到跑給爸爸追。
卓伯源回憶，從小，國手爸爸的教育就是深具運動家的精神，屢屢告戒他：「我們不只跟別人競爭，更要和自己賽跑」。更鼓勵他「剛柔並濟、任勞任怨、追求卓越」於是，這樣的父親，傳承給他永恆的執政理念及人生態度。
卓伯源也憶及2014年擔任縣長時，向中央積極爭取在彰化縣蓋了第一座國民運動中心，因為他很清楚，重視體育就要從國民運動風氣開始。
卓伯源最後表示，今天是偉大的父親節，祝福全天下的阿爸，身強體健、闔家平安！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。