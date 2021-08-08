屏東縣長潘孟安8日視察災情，首站到三地門新大橋，關心大橋伸縮縫有5公分以上裂縫一事，對此，公務總局澄清是「伸縮銅片鏽蝕才比較開」，確定無安全疑慮可通行，但沿山公路（屏185縣道）仍有3處路面因積水及土石流，至今仍無法通行。
針對三地門新大橋伸縮縫有裂縫一事，公路工程人員向潘孟安解釋道，橋樑底部都有伸縮銅片，但因銅片鏽蝕，且因近日山洪急沖下，伸縮縫有較開之勢，但經漏夜觀察檢視，確認橋樑結構安全，因此新大橋在早上9時重新開放，而橋面伸縮縫裂張處，將於近日發包工程改善。
但霧台鄉霧大聯絡道霧大2號橋往部落、及谷佳聯絡道路，仍因路面遭邊坡土石泥流阻斷，而無法通行。另沿山公路2K＋500、7K＋400處、13K＋200處也因積淹水及土石泥流，至今仍不能通行，現場工程人員正全速搶通中。
此外，台17線261.4K-261.5K（嗂仔口橋）與羌園段、及南州鄉萬華村5鄰萬華路都因路面積水嚴重無法通行，另萬丹鄉興安村麟洛溪堤防因堤防局部毀損，導致水防道路淹水也無法通行。
潘孟安說，豪大雨不斷也造成溪水暴漲，強力衝擊下造成多處排水、堤防等設施損壞，縣府水利單位已全面檢視補強。
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