台裔球星林書豪日前剛從美國飛往上海，在上海隔離期間核酸檢測成為陽性，已經打過疫苗的他，感覺到相當震驚，目前林書豪正接受治療，提醒大家不要太輕看新冠肺炎，演藝圈許多好友都為他加油打氣，祝他身體早日康復。

林書豪昨(7日)在微博上分享，目前的身體狀態：「儘管在出發前接種了疫苗並且兩次檢測呈陰性，到達時檢測呈陰性，並且在旅行中非常小心，但在隔離的第三天，我的冠狀病毒檢測呈陽性。」林書豪在上海正在接受治療中，非常感謝冒著生命危險照顧我的醫生、護士和醫院工作人員，期待能夠早日回到球場上打球。

林書豪確認新冠肺炎後，呼籲大家: 「對於那些仍然不確定的人，請去接種疫苗！對於那些接種疫苗的人，我知道我們都厭倦了應對 COVID-19預防措施，但請繼續保持小心！」他認為新的變種病毒不是開玩笑的，生命是非常寶貴，相信我們可以一起度過難關。

演藝圈許多好友都祝福他早日康復! 歌手王力宏在貼文下留言:「謝謝你分享這個訊息，幸好你已施打過疫苗，保重身體!相信你很快就會好起來。」、藝人王陽明祝福他:「早日康復!保持堅強！」