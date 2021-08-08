曾是選美佳麗的「酒國名花」凌威威，原本這些年已轉型從事美術創作、教學，無奈受到疫情影響生意慘淡，她前幾個月才在關聖帝君應允下重操舊業，回歸酒店圈，不料又遇到八大行業因本土疫情而歇業，她本來已經應變改到飯店接待客人，卻發生有同業在摩鐵「連結」被逮捕，只能再轉行，如今做起通靈生意，要找她問事，價碼不俗。

凌威威接受《三立新聞網》專訪，表示擔心被不法同業牽連，已暫緩原本的酒店生意，除了仍在教畫畫外，還在關聖帝君的指示下開始通靈之路，諮詢一個問題就要10萬元，但凌威威強調只收有錢人的錢，窮苦人家不收費，「關聖帝君會告訴我對方的財力」。

早前凌威威原本有計畫要轉移陣地，搬到台中教畫，也有跟十幾家的補習班接觸甚至簽約，但是來跟她談合作的補習班大多是安排在台北教課，台中主要是家教案子，因此整體考量後，她最後決定還是留在台北發展，接下來要搬到永和比漾廣場教畫。

除教畫之外，凌威威竟開始兼職通靈事業，她表示原本就有靈異體質，只是沒有讓外界知道，透露最近開始聽到、看到另一個世界的形影，她起初一直抗拒，但得知這是關聖帝君的聖示後接受，「這是我的任務要去做，也只能善盡責任」。

凌威威更透露，自己是關雲長三女兒關銀屏轉世，如今斜槓成為通靈人士，找她問事的價碼曝光，如果是有錢人來問投資案，成交的話她要抽20%，沒成交要抽18%，不可能賴帳，因為事情有沒有成她自然知道，「如果不給錢，下次就不要來問」，至於窮苦人家需要協助，凌威威不收費，但在神明的指示下，有不懷好意或試探的客人，她會拒絕接案。