大坑邊坡崩塌緊急搶通 中市建設局呼籲減少車行山區。（台中市政府提供）

盧碧颱風減弱為熱帶性低氣壓，外圍環流夾帶龐大雨量，台中市山區24小時內降下超過300毫米雨量，導致北屯區大坑苧園巷9號道路下邊坡擋土牆崩落、道路下陷阻礙交通；另大坑連坑巷(濁水巷至清水巷)局部路段，也因山區大雨產生邊坡土石滑落狀況，市長盧秀燕關心市民交通安全，指示建設局緊急處置，在執勤同仁及工班安全救災前提下，儘速恢復通行。

建設局長陳大田說，因應雨勢，建設局6日晚間8時開設三級緊急應變小組，同仁不分平、假日24小時輪值待命，第一時間接獲各項災害通報立即派員搶災。其中，北屯區苧園巷9號附近下邊坡擋土牆大範圍崩落。

陳大田指出，7日上午7時30分接獲通報後隨即派員勘查並評估處理辦法，並於上午9時30分完成帆布鋪設，減緩坍崩情形，同時設置交通維持管制措施，待天氣條件許可後立即進行災害搶修工程，期最短時間完成修復，保障用路人安全。

建設局指出，因大雨導致邊坡土石滑落阻礙大坑連坑巷(濁水巷至清水巷)局部路段，建設局立即調派機具處理，昨日下午5時30分已先行緊急搶通，待天候穩定時進行整體修復作業。建設局呼籲，雨勢仍未停歇，請市民於大雨期間減少出入山區，行車時多留意環境變化，保護自身安全。