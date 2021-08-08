高雄綽號「志成」的陳姓男子看準鄭姓女子急需現金花用，便出借1萬元現金給鄭女，雙方約定償還方式以每日為1期，共分為25期，每期還款400元，25日內清償完畢，但必須先預扣2400元利息及2期本金，等於鄭女實際僅拿到6800元，由於鄭女最後無力償還報警，高雄地院法官算出陳男收取的年息高達515％，認定是高利貸，依重利罪判陳男4月徒刑，可易科罰金，可上訴。

判決指出，去年6月1日陳男趁鄭女急需現金應急之際，相約在某超商借款，鄭女向陳男出借1萬元現金，約定償還方式分為25期，每期400元清償，陳男另外要求必須先扣除利息以及頭2期本金，所以鄭女借款1萬元，但當日實拿的金額僅有6800元。

鄭女6月1日借款後，依規定從4日開始償還每日400元的本金，但清還至第7日時，鄭女已經無力償還本金，但又擔心遭到陳男催討債務，因此到高市警鳳山分局報案，指控陳男收取高額利息，涉嫌放高利貸，已經違反重利罪。

高雄地方法院審理時，法官依據陳男向鄭女收取的利息對照鄭女實拿的本金，換算出陳男借款的年利率相當於年息515％，已經超出法定年息的20餘倍，警方偵訊時，陳男也坦承自己放高利貸。

法官認為，陳男貪圖不法利益，乘他人急迫之際，貸予款項收取重利，嚴重破壞金融秩序，導致鄭女為高利貸所苦及受債務壓迫，衍生社會問題，考量放款金額、年息％數等，判陳男4月徒刑，可易科罰金12萬元，至於另收取的2400元利息「犯罪所得」沒收，全案仍可上訴。