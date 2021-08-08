台東縣池上鄉公所在大坡池西側進水口設置攔網，攔下來自灌溉水田的廢棄空瓶，池上鄉長張堯成（左）表示可減輕人力負擔。（蔡旻妤攝）

台東縣池上鄉公所在大坡池西側進水口設置攔網，攔往後方種植布袋蓮。（蔡旻妤攝）

為了避免大坡池遭汙染，台東縣池上鄉公所在大坡池西側進水口設置攔網，卻意外發現攔下的垃圾大部分是農民丟棄的農藥罐。池上鄉公所表示，設置攔網後事半功倍，管理員不必在池畔一一撿拾空瓶，也在攔網後方種植可過濾水質的布袋蓮，對水鳥生態也有幫助。

大坡池管理員穿著雨鞋、手持長柄魚網，逐一將漂浮水面的垃圾撈起，再分類丟入垃圾桶。林姓管理員表示，以往都繞遍整個大坡池畔，走沒兩步就會發現遊客或農民隨手丟入水圳的飲料空罐、農用廢棄物等，自從鄉公所設置攔網後省事不少，從入水口就能撈起大部分垃圾，但偶爾還是巡視周邊環境，或是得穿上青蛙裝清除淤泥。

池上鄉長張堯成表示，大坡池水源來自池上灌溉水田剩餘的水及新武呂溪地下水伏流，鄉公所農業觀光課在入水口設置攔網可說是事半功倍，每天清理也可做根據日期、撿拾到的肥料罐做紀錄，未來不排除公布相關資訊，可提醒民眾提升公民素養，此外，鄉公所也在攔網後方種植可吸泥沙、重金屬的布袋蓮，水質淨化後，更有利於當地水鳥棲息。

據了解，當地大部分農民都不了解廢棄農藥空罐正確丟棄方式，因此隨意亂扔。林姓農民表示，農藥罐中殘餘藥劑必須做三沖三洗處理，沖洗的液體也得重複噴灑利用，盼鄉公所能更積極輔導和宣導，也應編列農藥罐回收的費用，農民才會隨時隨地撿起農藥罐拿去回收。

此外，許多國家都在努力嘗試處理河川和海洋垃圾，澳洲珀斯2017年就在河川的排水管口裝設了2個巨大的攔汙網，除了可防止生活垃圾流入下游的自然區，也能保護當地野生動物的生存環境，與透過人工沿河撿拾垃圾的方式相比，不僅效率更高，也可節約成本。