全台連續降下豪雨，台東市、知本地區沿岸有少量漂流木滯留，林管處呼籲民眾未經公告前勿撿拾。（台東林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

全台連續降下豪雨，台東市、知本地區沿岸有少量漂流木滯留，林管處呼籲民眾未經公告前勿撿拾。（台東林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

台灣近日連續降下豪雨，致使台東市、知本地區沿岸及河川行水區發生少量漂流木或枝梢材滯留，亦有少量漂流木隨潮流漂進富岡漁港，目前由各權責單位進場清理。台東林區管理處提醒民眾，未經台東縣府公告開放自由撿拾前，切勿任意撿拾，違者將依森林法第50、52條規定有期徒刑及鉅額罰金裁處。

為避免漂流木漂進富岡港區影響交通船及漁船出入，台東林管處於7日透過漂流木清理平台聯繫機制，由台東縣政府農業處漁業科通知該府開口契約整備待命，如有災情即刻進場清理，同時也聯繫台東區漁會及當地里辦公室說明整備狀況，8日上午於港區內發現少量漂流枝梢材，目前已由縣府農業處漁業科委託開口契約廠商持續清理中。

為儘速完成縣府公告開放民眾撿拾漂流木之前置作業，台東林管處已於8日動員進行具標售價值及貴重木辨識、註記及集運工作，將儘快於完成前述工作後，與縣府同步公告開放自由撿拾。

林管處提醒，在尚未公告開放撿拾前，請配合勿任意撿拾避免觸法﹔另於公告開放之區域及期程後，台東林管處亦將協同縣府設置臨時檢查站，執行漂流木檢查登記事宜，屆時請民眾務必將所撿拾的漂流木運往檢查站辦理登記，以取得撿拾漂流木合法證明。

台東林管處藉此呼籲民眾切勿以身試法，如發現有擅撿漂流木或載運貴重漂流木不法情事，請撥打24小時通報專線台東縣民專線1999、林務局0800-000-930或撥打110報案，攜手共同保護國家資產。