歐陽龍與傅娟所生的3千金妮妮、娜娜與娣娣，三姊妹近年來陸續進入演藝圈發展，二女兒歐陽娜娜不僅長相甜美，還擁有過人音樂天分，在兩岸三地都有高人氣，這幾年她將事業重心都放在大陸，日前她的一組機場照在微博上掀起熱議，不少網友都發現她的比例不協調，甚至酸她是「五五身」。

歐陽娜娜前陣子大改造型，將橘髮染回黑色，更將長髮一口氣剪短到肩上，看起來變得更加成熟幹練，卻也少了點女人味和甜美氣息，似乎是為了配合新髮型，歐陽娜娜最近亮相的穿搭越來越中性，日前她現身機場，簡單穿了一件oversize淺藍色襯衫，搭配直筒牛仔褲，率性風格卻大翻車。

歐陽娜娜遭酸五五身。(圖/翻攝自微博)

不少網友都認為歐陽娜娜的穿搭讓她看起來像五五身，毫無身材曲線可言，看起來比例極不協調，就算背上價值不斐的愛馬仕包包也沒有高級感，但也有粉絲緩頰，歐陽娜娜的穿搭率性清新，乾淨的妝容反而讓她有鄰家女孩氣質，在網路上掀起正反兩面論戰。

歐陽娜娜剪去一頭長髮。(圖/翻攝自微博)

事實上，歐陽娜娜前陣子現身機場，才被拍到身穿Brandy Melville印花圖案短版小背心和外罩針織外套，搭配黑色寬鬆棉褲，卻被網友發現儘管她露出一截腰身卻只是更顯身材沒有曲線，對比楊冪也曾穿過同件上衣，對方不僅露出長腿，還有纖細螞蟻腰，讓網友忍不住直呼，「這系列私拍根本是在黑娜娜吧」。