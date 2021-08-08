新冠肺炎疫情尚未解封，登革熱又拉警報，每年的病媒蚊指數都在8月達到最高峰，彰化縣2021年至今已出現兩起日本腦炎，彰化縣衛生局提醒防疫的同時，不要忘記登革熱防治工作，加強住家、機關環境清除積水容器，以防範登革熱疫情發生。
葉彥伯，下過雨後，最怕積水形成病媒蚊的溫床，以登革熱來說，是人傳蚊再傳人，有人先得病，蚊子咬他再去咬別人而感染，因此一旦有人感染登革熱，就必需採防蚊措施並在附近家戶附近噴藥滅蚊。
彰化縣衛生局指出，每年8月都是登革熱最高峰期，一定要做好清除鄰里巷道，容易滋生病媒蚊的積水容器，隨時自主「巡、倒、清、刷」。尤其近日豪大雨過後務必主動隨時巡檢清理住家內外角落，共同維護整潔良好的生活環境品質。
另外，疾管局監控資料也指出，國內2021年至今共18例日本腦炎確定病例，彰化縣有2例，葉彥伯指出，日本腦炎傳染方式，是蚊子叮咬增幅動物再叮人，在台灣增幅動物就是豬隻，豬會把病毒養多，蚊子先去咬豬再咬人才會傳染。在臺灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處。
葉彥伯表示，大部分的人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒，嚴重可能出現意識改變、全身無力、腦神經功能損傷，甚至昏迷或死亡。已有疫苗可以防治，15月齡幼兒可預防接種，1年之後可以再打第2劑，高風險成人也可以自費接種，防治措施還是以養豬場境衛生及防蚊措施為主。
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