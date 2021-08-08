基隆市5成以上私立幼兒園與政府簽訂合作契約，成為「準公共幼兒園」，家長僅需負擔等同公共化幼兒園費用，差額由教育部支付，大幅減輕家庭經濟負擔，110學年度全市已有31所私立幼兒園加入準公共幼兒園。

基隆市目前私立幼兒園56園、非營利幼兒園7園、公立幼兒園45園，市府配合中央「0-6歲國家一起養」政策，自107學年度起陸續與符合條件的私立幼兒園合作，今年8月1日起，就讀準公共幼兒園費用可再減1000元。教育處說，依目前政策，家庭中第1名就讀幼兒園子女費用低於3500元、第2名低於2500元、第3名以上低於1500元，另外，低收及中低收則免繳。

教育處指出，要加入準公共機制的幼兒園，其收費數額、老師薪資、基礎評鑑、公安檢查、生師比、教學服務品質等6大面向，必須具有一定的品質。目前全市準公共幼兒園招生率已達97％，寒暑假正常上課，延長照顧服務時間，滿足雙薪家庭托育需求。

不過，有家長擔心，準公共幼兒園的收費制度會和政府說的不一樣，對此，教育處回應表示，幼兒園各項收費明細，都公告於教育部全國教保資訊網，幼兒園不得再以任何名目收費，市府會不定期到園查核。同時將中央補助幼兒園的設施設備修繕經費，納入日常查察事項，提升教保品質。