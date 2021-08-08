共機進入我西南空域活動示意圖。空軍提供
共機進入我西南空域活動示意圖。空軍提供

空軍發布共機動態，共軍1架運-8反潛機，上午進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

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