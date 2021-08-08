今1架共機侵擾我西南空域 16:402021/08/08 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 運8反潛機。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 共機進入我西南空域活動示意圖。空軍提供 空軍發布共機動態，共軍1架運-8反潛機，上午進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 花蓮193縣道南濱段第2期拓寬工程超前 可望明年底前完工 東奧今晚閉幕 美國vs.大陸獎牌爭霸 #空軍 #共機 #侵擾 #西南空域 #發布 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 PTT父親節停機13小時 鄉民全崩潰：世界末日 09:472021/08/08 生活 大雨逢漲潮 台南預防撤離152人 04:102021/08/08 地方新聞 2天解決包機航權 首批滯留印尼台僑今返鄉 09:022021/08/08 國際 大雨炸台東 熱氣球首飛喊卡 04:102021/08/08 焦點要聞 8月上旬農損近1.8億 農委會明公布農業天然災害現金救助措施 15:582021/08/08 生活 原盧碧登陸竹苗 今下午出海！全台豪雨續炸 10:142021/08/07 生活 京站推PURGE普潔成人口罩 致敬台灣之光 11:122021/08/08 生活 5G新機夯 7月出口拚連13紅 04:102021/08/08 專題周報 百貨Fun暑假 動漫、卡通IP總動員 04:102021/08/08 時尚消費 恐怖畫面曝光 高雄藤枝林道山壁大坍方道路遭吞噬 14:292021/08/08 社會 海納百川》增列國防預算（王鳴中） 10:202021/08/08 海納百川 政治熱門新聞 柯文哲2022選高雄 她選新竹？吳子嘉聽到內幕嚇壞 - 政治 2022盧秀燕最強對手是她嗎 知情人曝綠營內幕 - 政治 看完這份民調 郭正亮：蔣萬安選市長出現危機 - 政治 財經專家大讚台灣防疫 郭正亮戳破真相：還好意思比？ - 政治 一意孤行就是要推5倍券 王世堅怒嗆「他」：吃飽換餓 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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