新竹縣立總圖書館年初完成細部設計，8月正式上網招標。（新竹縣政府提供／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣立總圖書館新建工程案日前已正式上網招標，受到工程預算不足、原物料上漲及疫情影響，縣政府編列縣款加碼支應，總經費達8億1587萬元，其中教育部補助2.8億、縣府自籌5億3587萬，興建地上4樓、地下2樓建築。

新竹縣長楊文科指出，新竹縣立總圖書館位置在竹北市自強段308地號機十用地，鄰近東興圳水圳公園，不只館內設置圖書空間，也預計在館外加強親子遊憩共融空間，將在地親子活動活動需求納入規畫，因此預算加碼，期盼透過地方創生及知識中心概念，成為多元族群共享的共學天堂。

總圖的計畫於2019年獲得教育部核定補助，2021年初完成細部設計，8月2日正式上網招標，楊文科也期盼有優質廠商投標，能順利在8月底前完成招標作業。

文化局長李安妤表示，總圖的設計以「間」為概念，期望能成為讀者於天地間、自然間、山水間、光影間、雲端到字裡行間的媒介，入口處設計為禾埕，期待圖書館成為社區、讀者、到訪者的核心場所。

新竹縣立總圖書館全案建築規畫總樓地板面積13069.44平方公尺，為地上4樓、地下2樓建築，預計可容納館藏量50萬冊的圖書及資料，館內設置資訊共享區、樂齡閱讀區、兒童閱覽區、兒童小劇場、多媒體視聽區、青少年閱覽區、多功能討論區、250席多功能展演廳、特展空間、科技體驗區、委外經營空間、公共服務空間、地下停車空間等。