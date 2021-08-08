隨著接種疫苗的民眾漸增，大部分的人都有經歷發燒、疲倦、痠痛的副作用，有醫師指出，其實還有幾種較少人知道但容易發生的副作用，例如腸胃不好的人，就容易發生腹瀉的情況，不用太過擔心。

兒科醫師徐嘉賢日前在臉書提到，還有5種鮮為人知但常見的新冠疫苗副作用，包括噁心、嘔吐、腹瀉、皮膚搔癢、還有一個較為奇特的是注射處有腫塊。

徐嘉賢表示，打完疫苗後產生噁心、嘔吐、腹瀉的人比例其實不少，通常當天或隔天就會出現，「如果本身腸胃道比較不好的民眾，還會持續一、兩週」。

皮膚搔癢的狀況則是發生在接種處，可能發生紅腫、搔癢，算是比較少見的副作用，可透過冰敷或是塗抹藥膏即可舒緩症狀。

最後比較奇特的副作用是手臂接種部位變硬塊，少則一個禮拜會漸漸消失，也有民眾要等到兩、三個禮拜，不過不用太擔心，這些問題都會隨著時間而減緩。

徐醫師也補充，還有更罕見的副作用則為食欲增加、手部麻痺、帶狀皰疹、頭暈、耳鳴…等等。他也強調，民眾不要被副作用嚇到就不打疫苗，「打疫苗所得到的好處，遠比壞處大，所以欣然接受，不能因噎廢食」。