南韓論壇上近日流出一張「正妹穿貼身洋裝加油」的火辣照片，吸引許多人熱烈討論、瘋傳，並且還被網友肉搜出該名女子的IG及真實身材，讓不少人大噴鼻血直呼「太辣了」。

南韓網路上近日流出一張一名妙齡女子正在加油的照片，而照片中該名女子雖穿著淺藍色貼身洋裝背對著鏡頭，但豐滿的翹臀與雙峰，加上纖細的蠻腰與一頭烏黑的長髮，都讓不少人產生無限遐想，並找尋這名「背殺」的正面模樣。

當然，很快的就被網友肉搜出她就是知名網紅兼模特兒「yun.jj」，她擁有甜美的臉蛋與凹凸有致的火辣身材，在網路上小有知名度，加上她還自己經營運動內衣品牌，並經常在IG上不吝嗇的分享健身時的養眼畫面，以及各種火辣的穿搭照，常常讓粉絲們鼻血狂噴，使IG吸引超過32萬人追蹤。不久前yun.jj還曾在多張照片中，藏了一張工作側拍時的半裸照，雖畫面已經過模糊處理，卻依然讓網友們暴動。

近日天氣漸漸變熱，yun.jj也大方的在IG上曬出多張比基尼照片，大秀豐滿美胸、翹臀及白皙長腿，都讓網友看了直呼「姊姊太辣了」、「這種身材太不科學了」、「真是辣到讓人受不了」、「這個翹臀到底怎麼練的」、「這個姊姊我可以」、「姊姊缺男友嗎」、「所以我最喜歡夏天」、「真想遇本人」。