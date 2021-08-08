中國14歲小將全紅嬋在東京奧運會奪得跳水女子10公尺台的金牌，此後，全紅嬋的廣東湛江老家成了網友們的最新打卡聖地。網紅們跑到全紅嬋家門口直播或錄影，嚴重影響其家人的生活，全紅嬋家人無奈請求，「請你們小聲一點，已經騷擾到老人家兩天沒有睡了。」

8月5日，中國出征東京奧運會年齡最小的一名運動員全紅嬋在跳水女子單人10公尺跳台決賽中，以三次滿分、單項及總分均打破世界及奧運會紀錄的成績奪得了冠軍。

全紅嬋奪冠的消息一傳開，她的家鄉也變得熱鬧了起來，常年不走動的親戚也第一時間趕來祝賀，面對這人來人往的場面，全媽媽不知所措，直言「嫁到這這麽多年我第一次知道我們有這麼多的親戚朋友」。

綜合陸媒報導，面對一票親戚朋友和網紅們，起先全媽媽還能忙前忙後，熱情接待，但後來情況失控，每天幾十上百人到這裡拍照。據佛山日報報導，從早到晚，全紅嬋家門口都有人在徘徊，進村的車輛絡繹不絕，直到深夜，有人差點就要爬進人家的院子裡去了。

此外還有網紅冒雨在其家門口進行直播，短影音平台上，以「冠軍之家」為題的短影片一度成為熱門話題。

更離譜的還有，全紅嬋家門口有棵菠蘿蜜樹，也成為了網紅們的焦點，有些網紅甚至一邊直播一邊帶貨，揚言要把全紅嬋家里的菠蘿蜜摘走。

在這種情況下，全紅嬋一家已經不堪其擾，昨天，其家人無奈表示，「請你們小聲一點，不管你是直播還是在錄像，你們也要理解一下老人家，已經騷擾她兩天沒有休息了。」

目前，當地已在村口設置疫情防控點，並派保安維持秩序。當地政府工作人員也呼籲大家理性「打卡」。