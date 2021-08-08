前國民黨主席朱立倫PO文「高雄大雨，造成天坑再現」引來綠營圍攻，高雄巿議員黃紹庭認為，高雄的《一場大雨之後》，下出了綠營的集體腐敗原型，綠營正上演：「那一年我們一起力挺的陳市長」。

黃紹文臉書8日發文說，連日豪雨，讓高雄市又成了全國注目焦點，一幕又一幕市區淹水的畫面傳來，一處又一處道路塌陷的天坑出現，彷彿2018年港都暴雨後5000個天坑的場景再現，市民朋友開始恢復「雨後見天坑」的日常。

他說，這3年來，高雄的執政團隊物換星移，唯一不變的是綠營民代捍衛護航兩位前後任「陳市長」顢頇態度，完全不願正面面對及謙卑傾聽此時正遭受淹水之苦及天坑之禍的真實民意心聲。

許久未見的「罷韓四君子」weare團體登場，扮演「舔邁蹭韓」急先鋒，竟然把目前高雄的淹水與天坑，甩鍋怪罪給已經卸任離職400多天的韓國瑜。不曉得wecare是有意或無意，難道忘了現在執政的巿長是陳其邁？

黃紹庭說，更令人無言的是，民進黨民代竟還針對朱立倫讚揚昔日副手李四川在高雄的路平成績，大力撻伐。身為地方民代，不為自己選區問題向現任執政者反應，卻急著攻擊政治對手來轉移目標，試圖為現任者卸責，真是讓人嘆為觀止。

黃紹庭以羅馬尼亞紀錄片《一場大火之後》的一段話「他們（權勢者）全都知情，但都袖手旁觀」感嘆，對照如今高雄下的這場大雨，一場大雨之後，也下出綠營的執政傲慢、甩鍋卸責及醜陋嘴臉。也呼籲「暖男」陳其邁，不要再躲在側翼網軍及綠營民代的溫暖臂膀中。