超大豪雨襲擊高雄山區，高雄市水利局8日說，此次超大豪雨是繼2009年莫拉克颱風以來，高雄遭逢最大降雨事件，有94條土石流潛勢溪流達紅色警戒。高雄桃源從7月31日至8月7日，共降下2202毫米雨量，六龜累積雨量也達2039毫米，突破高雄年均降雨量。

水利局說，高雄今日降雨主要集中在山區及靠山地區，統計8月5日0時至8月8日9時止，氣象局於8月7日上午4時20分針對高雄市發布超大豪雨警特報，總累計降雨量發生在六龜區達1301.5毫米，最大時雨量發生在茂林區為110毫米。

根據中央氣象局，統計1991年至2020年，高雄市平均年雨量約為1968毫米。水利局指出，高雄桃源從7月31日至8月7日，共降下2202毫米雨量，六龜累積雨量也達2039毫米，突破高雄年均降雨量。

此外，近日因連日豪雨影響，計有大寮區鳳林二路林園排水、鳳山區中崙國中後鳳山溪及大社區牛食坑排水中圳橋下游等水利設施災損，水利局已在第一時間全面封路，針對周遭區域進行相關安全管制措施。

降雨逐漸緩和後，水利局將加派搶修人員機具，於大寮區鳳林二路林園排水堆置太空包124袋、鳳山區中崙國中後鳳山溪打設100公尺鋼板樁及牛食坑排水中圳橋下游推置160顆消坡塊，災後儘速辦理復建工程發包作業。