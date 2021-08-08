防疫期間外帶外送盛行，餐飲一次性容器使用量大增，台東四維夜市推「沒塑逛夜市」的減塑活動。（蔡旻妤攝）

防疫新生活外帶外送盛行，餐飲一次性容器使用量大增，2021上半年全台回收量比去年同期增加7.85％，為了減少一次性產品使用量，環保局特別與四維夜市「沒塑逛夜市」的減塑活動，包含實施減塑、提供消費者自備餐盒優惠及環保餐具租借服務。

戴上口罩、拿出手機掃描實名制，進入夜市的民眾四處張望，直奔攤位點餐，民眾說，疫情期間最想念的就是夜市的鐵板牛排、地瓜球、鹹酥雞等小吃，「雖然無法內用，但就想要從第一攤買到最後一攤」。疫情趨緩，台東縣7月有條件恢復夜市營業，不少人最期盼的就是到夜市品嘗台灣小吃美食，然而為了防疫考量，只能外帶，民眾常常消費後手中就多了1個容器、或是多1個塑膠袋，累積起來的一次性容器使用量相當驚人。根據環保署統計，2021年上半年全台回收量7萬4000多公噸，比去年同期增加7.85％。

台東縣環保局8月每周日與台東市攤販協會共同合作，在四維夜市辦理為期1個月「沒塑逛夜市」宣傳活動，只要完成活動指定任務，就可以獲得活動精美禮品，期盼從生活不可或缺的夜市消費落實減塑，打造台東優質的減塑夜市。

台東縣長饒慶鈴表示，台東疫情已相對穩定，餐飲業者能夠恢復營業是大家這段日子努力的成果，歡迎大家前往夜市消費，但是，人多的地方還是有群聚的風險，民眾務必做好自身防疫措施並且配合夜市防疫管制，外出全程戴口罩、避免邊走邊吃、不得併桌共食，另出入任一場所都要落實實名制，隨身攜帶酒精消毒、勤洗手等等，讓台東不斷保持零確診，天天「嘉玲」。