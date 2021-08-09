女星陳妍希以電影《那些年，我們一起追的女孩》詮釋完美初戀，讓陳妍希晉升成為「國民女神」代表，儘管陳妍希已升格當媽，保養有術的她，依舊擁清新氣質、精緻顏值和姣好身材，而陳妍希近日則頂著時髦的耳圈染，她把耳朵附近的頭髮染成粉紅色，陳妍希開心曬成果自拍照，也讓她38歲真實狀態全都露。

照片中，陳妍希把耳朵附近的頭髮染成粉紅色，她開心直呼：「一直都很想要挑染粉紅色，終於實現了！」由於粉色較淺，頭髮需要先漂過再加顏色，陳妍希染髮花了約三小時才完成，不過看到成品，仍讓陳妍希開心直呼：「這個粉帶一點點灰，成果很滿意啊！謝謝有品味的髮型師的推薦」，同時，陳妍希也不忘提醒，染髮後要慎用洗髮精，讓髮色更持久。

陳妍希把耳朵附近的頭髮染成粉色。（圖／取材自陳妍希Instagram）

陳妍希開心分享染髮前、後和成品照，天生麗質的陳妍希，大方曬超近自拍，她膚質白皙、氣色佳，臉上更不見歲月痕跡，畫著甜美淡妝的陳妍希，一雙圓滾滾大眼睛相當吸睛，她清新又不失親和力，搭配耳後時髦的粉紅髮色，讓陳妍希完全看不出是一個孩子的媽咪。

而網友也對陳妍希的新髮型給予一片好評，紛紛留言讚：「好看耶」、「太美了」、「妍希好漂亮」，甚至有人羨慕陳妍希當媽咪後，髮量依舊驚人，也有人歪樓示愛：「皮膚很好捏 完全忽略髮色」、「不管你變了哪種髮型，我都很喜歡」。