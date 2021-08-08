今天是東京奧運最後一天，世界各國的比賽和獎牌數爭奪也正式結束，美國這次以39金41銀33銅，拿下113面獎牌，超越大陸的38金32銀18銅，日本則以27金14銀17銅排第3。中華隊拿下2金4銀6銅，排大會第33，表現相當亮眼，而在最後一天還有哪些賽事焦點呢？讓我們轉到馬拉松場上！

馬拉松一向是奧運壓軸項目，這次肯亞世界紀錄保持者奇普喬格(Eliud Kipchoge)再次奪下了金牌，完成2連霸，他以2小時8分38秒跑完全程，也成史上第3位在奧運馬拉松2連霸選手，另外銀牌、銅牌得主分別是荷蘭拿海(Abdi Nageeye)和比利時阿卜迪(Bashir Abdi)。

說到奇普喬格這位選手，他從小過著苦日子長大，國小開始每天得跑5到6公里去學校，國中畢業後還要幫家裡維持生計，從村子裡裝牛奶到離家12哩的地方賣，努力存了接近半年的錢才買下人生第一雙跑鞋，日子非常刻苦，也練就了他吃苦耐勞的性格。

16歲他開始接觸田徑運動，之後曾贏得2004年奧運5000公尺銅牌、2008年奧運5000公尺銀牌，以及2016年奧運男子馬拉松金牌，不過他曾在2012年於肯亞選拔賽排第7，無法取得奧運參賽資格，這讓他從中長跑轉戰馬拉松，之後如魚得水。

2013年一舉拿下漢堡馬拉松金牌，接著除了在2013年柏林馬拉松屈居銀牌後，幾乎囊括2014到2019所有世界馬拉松大賽金牌，也在2016里約奧運和本屆奧運成功奪金，成為現代馬拉松的指標人物，不過今年他已36歲，是否會再出席3年後的巴黎奧運很難說。