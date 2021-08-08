為了營造湖口老街後山環境，新竹縣政府爭取內政部營建署補助並獲核定，將把湖口老街後山的茶園、步道等重新整理，並串聯後山步道系統，營造「心靈後花園」，新竹縣長楊文科期望，未來完工後，可帶動在地的觀光旅遊發展。

新竹縣交通旅遊處長游志祥表示，此計畫內容主要區域為湖口鄉竹13-1線周邊，會串聯湖口老街、茶園、林間步道，並整合在地文化、地景、地方創生產業，秉持「簡單、自然、好用」原則，爭取內政部營建署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型補助，由中央補助6000萬、縣府自籌1500萬元。

游志祥表示，目前規畫3大方案，如「茶香大地公園」，保留茶園的地景風貌，並保育、整理林下活動基盤及步道營造，2則是「老湖口舊城路徑縫合」，主要為湖口老街後山步道系統串接及周邊休憩節點改善，3則是整頓老街第2停車場、主要景點的環境整頓等。

此案預計今年11月底前完成規畫設計及發包，明年底完工。楊文科表示，期望藉由湖口老街及山區的環境改善，成為民眾品茗、賞景、生態遊的心靈後花園，未來可規畫湖口老街巡禮、茶園地景體驗、廟宇古蹟朝聖、林下步道散心、登山健行等輕旅行，可望帶動地方觀光發展。