高宇蓁飾演Selina多年未見的姊姊。（皮諾丘電影提供）

以台灣傳統習俗為題材籌拍恐怖鬼片《頭七》，由Selina（任家萱）挑大樑飾演女主角，高宇蓁則演她久違多年終於重逢的姊姊，電影4月開鏡後遇疫情影響延後拍攝，不得不在鬼月開拍。今（8日）逢農曆鬼門開，該片宣布正式拍攝，Selina坦言：「其實我非常膽小，所以是非常擔心的。」因此先做好心理建設，「就是保著一顆尊重的心，沒有任何輕看、污衊或是開玩笑的心。」連家人都為她緊張不已，親朋好友全都送上平安符，還有各種可隨身攜帶保平安的小物，讓她直呼感謝，也全都乖乖帶在身邊，不敢輕視傳統民間傳說。

Selina在防疫在家期間，拼命為電影角色詮釋做功課，特地複習為《頭七》上的「害怕課」，把自己眼睛矇起來，然後去感覺恐懼及害怕，尤其鬼片拍攝時間大多在深夜，收工時都已經是夜半時分，陰風陣陣更讓人驚恐，她為了提前感受角色蠟燭兩頭燒的疲憊心境，選擇透過熬夜方式去感受，「有一次還熬到快中午才睡，就是為了去感受非常累又很想睡，但又要工作、很辛苦的疲憊感。」原先都在家中練習，所以感到安心，到了拍攝現場卻全變了調，此次主場景是在一間年代久遠的老宅，她一走進去就立刻感覺「毛毛的」，或許是心理作用影響，些許感受到不對勁，她嘗試打聽這間民宅的過往歷史，後來看到屋內其實還住了一位阿嬤，確認屋主依然有使用這間房屋，才稍微感到心安。

高宇蓁在《頭七》飾演Selina的姊姊，她表示防疫期間都窩家裡瘋狂看鬼片，進行「鬼片馬拉松」，一連看《見鬼》系列、《厲陰房》、《月光光心慌慌》、《咒怨》等近十部鬼片，讓自己提前融入在角色情緒，但要在鬼月拍攝鬼片，她心裡也頗為擔心，過去在鬼月拍夜戲，不順的事情經常接踵而至，「現場狀況一堆，燈光突然斷電、麥（克風）沒聲音，解決了一個又來一個！」這次她更是不敢輕忽，同樣帶著虔敬的心情返回劇組，「每天到現場都會拜拜，開鏡時聖興天后宮的平安符都帶在身上。」電影預計明年上映。