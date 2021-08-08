行政院規劃疫情穩定後發放「振興5倍券」提振經濟，但也因堅持不發現金與多數民意相違，引發抨擊。前民進黨立委郭正亮發現，現在出面替蘇揆5倍券政策辯護的，多屬黨內新潮流派系，但他們其實也不知道要如何辯護，只好亂掰理由，郭正亮更指出，他們會犯這樣的錯誤，就是腦袋裡只有振興而沒有紓困，同時他也認為，沒對所有可能的消費效益進行細部分析，當然就會被批評。

郭正亮今(8日)在政論節目《新聞大白話》中表示，3倍券的效益，如果用數位券去推算，會出現一個問題，那就是用APP的人消費力本來就比一般人強，所以審計部當然就會說高估，而把去年增加的消費效應全部歸功於3倍券，這非常離譜，因為去年台灣沒有疫情，很多人躲回台灣避難，這群人很多是富2代，他們帶動的消費效益不下3倍券，沒把所有可能的消費效益增加做細部分析，當然就會被批評。

郭正亮坦言，現在支持蘇貞昌的，全部都是新潮流的人，昨天出來批評的全部都不是新潮流的，非常明顯，但新潮流事實上也不知道怎麼幫蘇辯護，只好亂掰一些理由，他更對同黨立委林俊憲的說發提出質疑，指怎麼可能半年花不到5千元，不知道林是在說什麼，這和蘇貞昌說的發現金大家會存起來，是同一個理由，跟詪就是脫離基層的想法，「現在辛苦度日，急需現金的人有多少，林俊憲你會不知道？你的選區有很多窮人、辛苦人，你會不知道？」

郭正亮認為，他們會犯這種錯誤，就是因為他們腦袋裡只有振興沒有紓困，美國總統拜登剛上任時，就是意識到美國疫情非常嚴重，封城好幾個月，對此拜登立刻發錢，讓美國的消費能力能撐到4、5月左右，「蘇貞昌、林俊憲完全忽略紓困」

郭正亮指出，這次5倍券仍用去年的數據計算，但今年的弱勢族群和中低收入戶會增加，畢竟這2個月以來，這麼多人不能營業、就業，無薪假和失業創新高，「你認為還是121萬人，簡直是睜眼說瞎話，絕對不只，甚至可能到300萬人，這些人連1千元都拿不出來，怎麼去換5倍券？到時候就會產生大量套利集團」。