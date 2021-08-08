高姓員警5月間在LINE散布「行政院決議每人補助疫情援助金1萬元」，並附上連結，遭警方約談，高員供稱，連結是「金剛比中指」哏圖，只是好玩，警訊後依《社會秩序維護法》將高員移送裁罰，法官認為，連結只是戲謔哏圖，不會讓人產生畏懼或恐慌的負面心理，裁定不罰。

在台北某警察機關任職的高姓員警，今年5月20日在LINE張貼「110年5月18號起～由於疫情的關係，行政院決議，每人補助疫情援助金，新台幣1萬元」，並附上「申請連結」。遭人向警方檢舉。

警方約談高員到案，高員坦承貼文，辯稱他轉貼該文，只是覺得很好笑，連結的圖片只是一張「金剛比中指」的哏圖。但警方認為，高員在疫情三級警戒期間，散布假訊息，依《社維法》移送台北地院裁罰。

法官認為，高員身為警察，竟在三級警戒期間轉傳不實訊息，行為可議。但當開啟該訊息連結，會發現是一隻猩猩手比中指圖片，並無任何與「疫情援助金」有關訊息，可見該訊息僅為戲謔，高員並無散佈謠言之故意。

而且當民眾開啟該連結後，就會發現是惡作劇連結，而非政府機關公告網頁，並不會引起民眾心生畏懼或恐慌，而達影響公共安寧之程度。不構成《社維法》，因此裁定不罰。

本案已是「疫情援助金」假訊息案第3件不罰案例。另張姓男子、趙姓網友亦分別於5月19日．20日在LINE、臉書散布「政府決議每人補助疫情援助金1萬元」，並附上連結，遭警方依《社維法》送辦，台中、基隆地院法官均裁定不罰。