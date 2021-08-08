熱帶性低氣壓（原盧碧颱風）襲台，教育部統計，至今日下午3時止，各受災學校共計124校 （高雄市48校較多、嘉義縣27校次之、台南市12校再次之），初估金額1623萬餘元。

個別停課鄉鎮部分，包括苗栗縣泰安鄉、嘉義縣阿里山鄉、高雄市旗山區、美濃區、六龜區、甲仙區、杉林區、茂林區、桃源區、那瑪夏區、屏東縣三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉(6)等16個鄉鎮；另台南市新市國小、嘉義縣景山國小則是個別學校停課。

教育部表示，這次風災，造成124所學校受損，包括幼兒園3所、國小93所、國中23所、高中職4所及大專院校1所，災損總金額1623萬元。

以縣市區分，嘉義縣災損692萬餘元最多，其次是高雄市668萬餘元，第三高是台南市100萬餘元。以學校區分，嘉義縣內埔國小災損350萬元最多，包括操場跑道及教室走廊淹水；高雄市中崙國小240萬元次之，外牆裂縫造成教室滲水或積水、地下室淹水；第三高是高雄市旗山國小131萬元，4樓資訊教室漏水（屋頂破損）。