台灣自購加上美國贈送的莫德納疫苗共有855萬劑，扣掉已打第一劑的333.5萬人，之後能夠打滿兩劑莫德納的人數剩不到100萬人，不過根據統計，目前全台仍有約390萬人非莫德納不打，有醫師呼籲這390萬莫德納鐵粉別再等了，建議先打AZ，之後再等混打。

自購10萬劑莫德納今到貨！ 陳時中坦言「分配還沒定案」：這量確實不多

今天又有9.96萬劑莫德納疫苗抵台，包含美國捐贈的250萬劑，加上台灣自購的605萬劑，總共有855萬劑莫德納疫苗，換算下來目前全台有427萬人可以完整接種兩劑莫德納，扣除已經打第一劑的333.5萬人，目前也只剩約不到百萬劑可供第二劑接種。

不過根據公費疫苗預約平台，目前只勾選莫德納疫苗的人，仍有396萬8843人，但之後能夠打滿第二劑疫苗人數不到100萬人，也就是說全台恐怕會有296萬人要失望了。

對於有290多萬的莫德納鐵粉可能等不到了，中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬接媒體訪問時則呼籲別再等了，認為他們可以先打AZ，之後再等第二劑混打莫德納或BNT疫苗，而且日前有研究指出，混打AZ加mRNA疫苗效果可能更好，有鑑於目前疫苗不足的情況下，建議能打的時候就先打。