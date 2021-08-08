藝人哈孝遠（小哈）與空姐老婆瑄瑄於2018年結婚，夫妻倆感情恩愛，常一起上節目分享婚姻生活，日前瑄瑄被問到有沒有心靈出軌過，個性直率的她坦承夫妻相處確實難免有枯燥乏味的時候，所以會想「讓自己開心的事」，同時否認自己精神出軌過，卻當場被抓包說謊。

哈孝遠和瑄瑄日前上節目《11點熱吵店》，瑄瑄直言老公是自己的夢中情人，但相處久了難免無聊，她就會想一些開心的事來放鬆，沒想到卻遭哈孝遠吐槽，「妳之前跟我講說，跟我在一起的每一天都很快樂，什麼時候枯燥乏味了？」

瑄瑄承認幻想對方是黑人陳建州。(圖/翻攝自11點熱吵店YouTube)

瑄瑄否認自己有心靈出軌，卻被測謊機電擊狂冒手汗，這才坦承說謊，並向沈玉琳承認她的幻想對象是黑人陳建州，讓哈孝遠氣得大罵髒話，但他隨後也表示，其實早就知道老婆很欣賞黑人，因此不會特別放在心上，瑄瑄也甜蜜告白，不管重來幾次，都還是要嫁給哈孝遠。

事實上，哈孝遠以愛老婆聞名，然而過去他和151林彥君共同主持《食尚玩家》培養出好默契，加上最萌身高差，使得緋聞滿天飛，直到婚後都沒有停止，瑄瑄還因此在節目上和林彥君對峙，雖然林彥君一頓嚇到崩潰離場，但最後2人還是順利化解心結。