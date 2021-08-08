中市實施「鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」已滿2年，截至今年7月共88件申請，已核准63件。台中市都發局長黃文彬今天表示，建築基地總計產生5萬6831.81公噸固碳量、增加1813棵樹木，以文心森林公園約有1500棵喬木計算，約等於創造1.2座文心森林公園，日前完成相關修正，推動特色建築、綠化植栽引入大樓住家機制。

台中市府實施「台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」鼓勵建商設置「垂直綠化」及「垂直鄰里空間」等宜居建築設施，日前更完成修正，

針對鄰里複層式露台放寬設計彈性，規範至少設置一定規模社區共用空間、拉近社區居民關係，也規範種植一定尺寸以上的喬木及適合生長、管理維護的空間，確認其能茂密生長，增加都市綠化比例。

黃文彬表示，「台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」實施至今年7月底申請案件共88件，目前已核准63件，建築基地總計產生5萬6831.81公噸固碳量，共增加1813棵樹木，以文心森林公園約有1500棵喬木為例，約可創造1.2座文心森林公園；若以小型社區平均約20棵喬木計算固碳量，約等於增加90多處小型社區鄰里公園，不僅綠美化都市環境，也提升居住環境品質。

台中市都發局指出，都市綠化能緩合都市內熱島效應，對吸附空氣中污染粒子、減少PM2.5也有幫助，這次修法參採學者專家、公民團體建議及生態實踐理論，規範設計適合植栽生長、居民休憩的環境及標準，落實大樓成功種植喬木的可能性，不但符合生態性原則，也讓建築師有所依循。