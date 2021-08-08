華盛頓和北京近來持續在外交、軍事和地緣戰略等領域上針鋒相對，美國副國務卿訪中一事顯示出中共最高領導層似已決定美國採取強硬政策。美媒引述國際關係觀察家分析稱，美中在外交上與軍事上的對抗情勢愈發激烈，北京似準備對美「死磕到底」，這樣美中僵局很可能會持續到2023年。

《美國之音》指出，美國副國務卿雪蔓(Wendy Sherman)上周訪問中國以來，美中之間的緊張關係不僅沒有緩和，反而顯示進一步惡化的跡象。美國國務卿布林肯參加東亞峰會外長會議時指責中國踐踏人權及違反國際法，已經發過言的中國外長王毅當場要求再次發言予以反駁。雙方在軍事領域也出現針鋒相對的狀況，美國宣佈8月份舉行2場涵蓋南中國海和印太地區的大規模軍事演習，中國解放軍緊接著宣佈同時間在南海舉行大規模軍事演習，針對美國的意味十分明顯。與此同時，大陸官媒也對美國開足火力，連續發表抨擊美國及其盟友的文章。

報導指出，中共領導層現在得出結論，拜登政府爭取盟友共同應對中國的做法更具戰略性和殺傷力。華盛頓知名美中關係問題專家、德國馬歇爾基金會(The German Marshall Fund)亞洲專案主任葛來儀(Bonnie Glaser)表示，拜登的確是把更多精力放在美中關係的競爭層面上，但並不希望雙邊關係失控，因此提出給美中關係加上「護欄」，但這顯然與北京的目標不一致，因此美中關係在短期內沒有改善的空間。她表示，最終球是在中國一邊，中國將決定是否要合作。在符合中國利益的地方，它將會合作。如果不符合中國的利益，美中關係的氣氛如何並不重要。

《南華早報》報導稱，中方已經放棄了與美國構建不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的「新型大國關係」的理想，轉而承認美中關係的競爭本質。匿名消息人士亦稱，中共領導層也認為應該丟棄美中關係能夠回到過去的幻想。

《中美印象網》(US-China Perception Monitor)主編劉亞偉認為，拜登政府上任半年多來延續川普政府對華政策，加上聯合盟友對中施壓的做法令中國感到失望。現在大的氣候，特別是民意，有點倒逼領導人的決策。美中天津會談後，留給華盛頓和北京穩住雙邊關係的機會所剩不多，如果中美不在今年解決貿易關稅問題，到了2022年美國期中選舉，中共也要召開「二十大」，這種情況下雙方都不可能做出任何讓步，雙方就得做過「苦日子」的準備，只能到2023年再說了。

報導認為，今年美中關係剩下的最後一個機會視窗可能是10月底在義大利羅馬的G20峰會。美方已表示正在安排G20的美中峰會，但美中關係惡化情勢並未扭轉，再加上全球因Delta變種病毒導致情反彈，美中峰會能否成行增添了新的變數。葛來儀認為，如果習拜會未成行，2022年底前雙方「冷和」關係不排除進一步惡化。