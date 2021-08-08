新莊中港大排親水步道位於頭前、副都心重畫區內，隨著重畫區開發成熟，大量人口進駐，中華路段與榮華路行穿道、無障礙設施略顯不足，居民希望能多開幾個行人穿越道、無障礙坡道方便進出，新北市議員鍾宏仁接獲陳情召開會勘，水利局、交通局表示，預定於8月底前施作完成。

「中港大排」河廊早年是主要排水路，隨著新莊地區越來越繁榮，集水區人口密集，加上生活汙水排入，造成積淹水、汙染嚴重，水利局於2009年至2011年間著手整治計畫，將汙水截流到汙水處理廠，再利用操作倒伏壩，創造河廊人行空間與防汛需要的雙贏方案。

中港大排經整治後大變身，從新莊區中華路2、3段旁延伸至自立街，約2公里路段，成為附近市民休閒運動的親水步道，同時也是新北市象徵性地標，加上附近重畫區逐漸成熟，各時段都可見到民眾在地運動、休憩。

新北市議員鍾宏仁指出，新莊副都心、頭前重劃區吸引許多年輕族群入住，鄰近的塭仔圳公園、中港大排親水區是重要休憩場所，他實際走訪發現中華路轉角處都沒有設置無障礙坡道的空間，造成身障者、親子不便，於是要求交通局、水利局2局處務必合作，同時增設人行穿越道、無障礙坡道。

交通局、水利局共同表示，經與地方警察局、區公所和當地里長討論，將於榮華路、中華路路口增設1組人行穿越道與號誌，另也配合穿越道於中華路段上設置無障礙坡度，預計8月底前完工，方便居民進出中港河廊。